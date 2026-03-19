MHP Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

MHP Kayseri İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İl binası önünde gerçekleşen programda konuşan İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, mübarek ramazan ayını büyük bir hoşgörü ve paylaşımla geçirdiklerini söyledi.

Ramazan ayı içerisinde partililerle sürekli beraber olduklarına değinen Kalın, "Çok şükür bugün arife yarın da bayramı idrak edeceğiz. Allah'ım nicelerine daha kavuştursun hep beraber. Bugün tabii geçmişte yapılmayan bir şeyi de ilk kez yapıyoruz bu bayramda. Bugün burada hem Ülkü Ocakları hem de parti olarak ortak bir bayramlaşma programı düzenlemek istedik. Hepinizin bayramını ayrı ayrı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

Kalın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün birtakım gazeteler ve siyasi parti olduklarını iddia eden yapılanmalar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne atıfta bulunarak, 'Milliyetçi Hareket Partisi şehitlikte yoktu' veya 'Milliyetçi Hareket Partisi'nin şehitlikte çelengi yoktu' şeklinde söylemde bulunmuşlar. Onlar aslında muhatabımız değiller ama kısaca bir cevap vereyim. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden beri şehitliklerin içerisinden çıkmamış, şehitlerin diyarı ve otağı olmuştur. Orada iki çelenk bırakıp 3 kişiyle fotoğraflarda poz vermekle milliyetçi ve Türkçü olunmaz. Bu onları ilk ve son muhatap alışım."

Bayramlaşma programına, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.