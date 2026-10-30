MHP\'li İlbey ve Kuşkaya, Acıyurt\'ta DSİ\'nin tamamladığı dere ıslahı bilgisini aldı

MHP Ulaş İlçe Başkanı Servet İlbey ve İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, ilçeye bağlı Acıyurt köyünü ziyaret etti.

Köy muhtarı Bünyamin Yıldız'dan köyde DSİ tarafından tamamlanan dere ıslah çalışması hakkında bilgi alan İlbey ve Kuşkaya, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

İlbey, gerçekleştirilen ziyaretin millete hizmet yolundaki kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu belirterek, siyasetin sadece makamlarda değil, bizzat halkın sofrasında, tarlasında yapılması gerektiğine inandıklarını söyledi.