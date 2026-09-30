MHP'li Yurdakul, 24 Ekim'de yaşlanan nüfus için çalıştay yapılacağını açıkladı - Son Dakika
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MHP'li Yurdakul, 24 Ekim'de yaşlanan nüfus için çalıştay yapılacağını açıkladı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 24 Ekim'de MHP Genel Merkezi'nde demografik dönüşüm ve yaşlanan nüfus politikaları çalıştayı düzenleyeceklerini bildirdi. TÜİK'e göre 65 yaş ve üzeri nüfus 2025'te 9 milyon 583 bine ulaştı, doğum hızı 1,42'ye düştü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 24 Ekim'de MHP Genel Merkezi'nde "Türk ve Türkiye Yüzyılında Demografik Dönüşüm ve Yaşlanan Nüfus Politikaları Çalıştayı" düzenleyeceklerini bildirdi.

Yurdakul, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yaşlılara yönelik politikaları yalnız bakım hizmetlerinin veya sosyal yardımların sınırları içerisinde görmediklerini belirtti.

MHP'nin yaşlı politikalarını, aile, sağlık, ekonomi, sosyal güvenlik, şehircilik, teknoloji, hukuk, kültür ve kuşaklar arası değer aktarımını birlikte kapsayan bir milli politika alanı olarak değerlendirdiğini anlatan Yurdakul, TÜİK verilerine göre 65 yaş ve üzeri nüfusun 2025'te 9 milyon 583 bin kişiye, toplam nüfus içerisindeki oranı ise yüzde 11,1'e ulaştığına dikkati çekti.

Doğum hızının 1,42'ye düşmesiyle Türkiye için alarm zillerinin çaldığına işaret eden Yurdakul, 2025'te Türkiye'deki hanelerin yüzde 26,1'inde, 7 milyon 46 bin 560 hanede en az bir 65 yaş ve üzeri vatandaşın yaşadığını, tek başına yaşayan yaşlıların sayısının ise 1 milyon 836 binin üzerine çıktığını bildirdi.

Her dört haneden birinde en az bir yaşlı vatandaşın bulunduğunu belirten Yurdakul, "Bu veriler bize şunu söylemektedir. Ülkemiz, bir taraftan daha az çocuk sahibi olurken diğer taraftan daha uzun yaşayan ve giderek yaşlanan bir toplum yapısına geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde gerçekleştirilen Aile Kurumu Çalıştayı'ndaki en önemli sonuçlardan birinin, yaşlı bireyin mümkün olduğunca ailesinden ve alıştığı hayat çevresinden koparılmadan desteklenmesinin temel politika olarak benimsenmesi olduğunu hatırlattı.

Mobil evde bakım ve evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini, gündüzlü bakım merkezlerinin yaygınlaştırılmasını, ergoterapi uygulamalarını, yaşlılara yönelik sosyal konut modellerini, bakım araç ve gereçlerinin desteklenmesini, yaşlılara yönelik kötü muameleye karşı daha etkili koruma mekanizmaları oluşturulmasını gündeme taşıdıklarını anımsatan Yurdakul, bu öneri ve çözüm politikalarını "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı"nda sağlık sistemi perspektifiyle genişlettiklerini ve geliştirdiklerini vurguladı.

Demografik Dönüşüm ve Yaşlanan Nüfus Politikaları ele alınacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde, bilimsel ve siyasi birikimlerini yeni bir safhaya taşıyacaklarını vurgulayan Yurdakul, 24 Ekim'de parti genel merkezinde düzenleyecekleri "Türk ve Türkiye Yüzyılında Demografik Dönüşüm ve Yaşlanan Nüfus Politikaları Çalıştayı"nda bu konuyu detaylı şekilde ele alacaklarını bildirdi.

Etkinliğin son toplantısıyla bilim insanlarının ulaştığı ilk değerlendirmeleri paylaşacaklarını belirten Yurdakul, çalıştay raporunu ise MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sunacaklarını kaydetti.

Yurdakul, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA
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