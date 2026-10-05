Hacıosmanoğlu\'na Bahçeli\'den destek: Başarı dileğiyle çiçek gönderdi

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na çiçek gönderdi.

NOTTA BAŞARI DİLEĞİ VE DESTEK MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, çiçekle birlikte gönderilen notta "Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, başarı dileklerimle, yalnız değilsin" ifadeleri yer aldı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

Paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu desteği için teşekkür ederek, 'Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum' ifadelerini kullanmıştır" denildi.