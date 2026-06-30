MHP Seydişehir Kongresi Gerçekleşti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Tek liste ile yapılan seçimlerde mevcut ilçe başkanı Kadir Kocabaş, yeniden MHP Seydişehir İlçe Başkanlığına seçildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kongrenin Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı ve ilçe için hayırlara vesile olmasını diledi.

MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü ise ilçe kongrelerinin birlik ve beraberliği pekiştirip MHP teşkilatlarını geleceğe daha sağlam adımlarla taşıdığını söyledi.

Kongreye, MHP MYK Üyesi Güzide Çıpan, MHP MYK Üyesi Özer Karakayacı, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın ve davetiler katıldı.