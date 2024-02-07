MHP Sungurlu İlçe Başkanı Seçim Kampanyasında Müzik Yayını Yapmayacak

MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde müzik yayını yapmayacaklarını bildirdi.
Özyol, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin Sungurlu Belediye Başkan adayının Ahmet Haşim Özsaray olarak 19 Ocak'ta açıklandığını hatırlattı.
Açıklamanın ardından seçim çalışmalarına başladıklarını aktaran Özyol, "Sıkılmadık el, girilmedik gönül kalmayana dek çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Sungurlumuzu fetret döneminden şahlanış dönemine geçirecek projelerimizi vatandaşlarımıza bire bir anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Özyol, "Genel başkanımızın buyurduğu üzere 'Önce ülkem sonra partim' düsturu üzerine, geçen aylarda 24 vatan evladımızın şehadete ermesi, Gazze'de şehit olan Müslüman kardeşlerimiz ve asrın felaketinde şehit olan vatandaşlarımıza saygı adına müziksiz bir seçim kampanyası yapacağımızı saygıdeğer Sungurlulu hemşehrilerimize ilan ediyoruz. 2024 mahalli idareler yerel seçimlerinde tüm partilere ve adaylara başarılar diliyoruz." açıklamasında bulundu.
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