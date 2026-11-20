Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Salih Yanık ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Civek'i parti binasında ziyaret etti.

Görüşmede, ilçenin gelişimi, ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri ele alınırken Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışı vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İlçe Başkanı Ömer Civek, "Gümüşhacıköy'ümüzün geleceği ve hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz güçlü olsun." dedi.

MHP İlçe Başkanı Salih Yanık ise ilçenin menfaatlerini ön planda tuttuklarını belirterek, "Gümüşhacıköy'ümüzün gelişimi için ortak hedefler doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberliğimizi koruyacağız." ifadelerini kullandı.