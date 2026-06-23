Miami'deki Bina Çökmesi Olayının Nedeni Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Miami'deki Bina Çökmesi Olayının Nedeni Açıklandı

23.06.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Surfside'daki bina çökmesi, arızalı kolonlar nedeniyle 3 hafta önceden başlamış.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran 2021'de çöken ve 98 kişinin ölümüne neden olan olayda yaşanan bina çökme durumunun, olaydan 3 hafta önce başladığı bildirildi.

ABC News'un haberine göre ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsünün (NIST) Ulusal İnşaat Güvenliği ekibi 2021'deki olaya ilişkin bulgularıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Kapsamlı bir teknik incelemenin ardından ekip, çökmenin Haziran 2021'in başlarında, garaj kolonları ile havuz güvertesi arasındaki iki bağlantının arızalanmasıyla başladığı sonucuna varmıştır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kolon arızalarının, sonraki üç hafta boyunca havuz güvertesinde çatlakların büyümesine ve yüklerin yeniden dağılmasına sebep olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun da nihai olarak 24 Haziran'daki çökme olayına sebep olduğu aktarıldı.

Olay

Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran 2021'de 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks bina, gece yarısı aniden çökmüştü.

Binanın enkazı altında son kayıp kişi olduğuna inanılan kişi 27 Temmuz'da çıkarılarak ölü sayısı 98'i bulmuştu.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Champlain Towers felaketi, 1981'de 114 kişinin öldüğü Hyatt Regency yürüyüş yolunun çökmesi olayından bu yana ABD tarihinin en ölümcül bina çöküşü olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Miami, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miami'deki Bina Çökmesi Olayının Nedeni Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Livakovic ve İrfan Can yolcu Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş’tan “İmamoğlu’nun güdümündeki partide yer almam“ resti Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti

11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 12:29:07. #7.13#
SON DAKİKA: Miami'deki Bina Çökmesi Olayının Nedeni Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.