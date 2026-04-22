Michel'den von der Leyen'e Eleştiri

22.04.2026 16:00
Charles Michel, Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekerek AB'nin çifte standartlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin eski Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'ye ilişkin açıklamalarını eleştirerek, Avrupa'nın çifte standartlarla güçlenemeyeceğini söyledi.

Michel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından von der Leyen'i etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Avrupa için stratejik önemine dikkati çekti.

AB üyesi ülkelerin liderlerine 2019-2024 arasında başkanlık eden Belçikalı siyasetçi Michel, "Türkiye, NATO'nun temel bir müttefiki, kilit bir göç ortağı, bir enerji koridoru, Avrupa'nın sınırında önemli bir savunma aktörü ve ciddi bir bölgesel güçtür." değerlendirmesinde bulundu.

Michel, Avrupa'nın bu gerçeklikleri göz ardı etmemesi gerektiğini vurgulayarak "Avrupa, çifte standartlar uygulayarak ya da gerçekliği basitleştirerek güçlenmez." görüşünü paylaştı.

Hamburg'da Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB'nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz." açıklamasında bulunmuştu.

AB Komisyonu Sözcülüğü ise ardından, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, bölgede ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortaktır." izahatında bulunmuştu.

Kaynak: AA

