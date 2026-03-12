Michigan'da Sinagoga Saldırı

(ANKARA) – ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Temple Israel Sinagogu'nda araçla çarpma ve silahlı saldırı olayı yaşandı. Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirterek, şüphelinin hala yakalanmadığını söyledi. FBI Direktörü Kash Patel, FBI personelinin olay yerine sevk edildiğini ve yerel güvenlik birimleriyle birlikte müdahale edildiğini açıkladı.

ABD'nin Michigan eyaletindeki West Bloomfield Township bölgesinde bulunan Temple Israel Sinagogu'nda araçla çarpma ve silahlı saldırı olayı meydana geldi. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirterek, şüphelinin hala yakalanmadığını söyledi.

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, FBI ekiplerinin olay yerine müdahale ettiğini duyurdu. Patel paylaşımında, "FBI personeli, Michigan'daki ortaklarıyla birlikte Michigan'ın West Bloomfield Township bölgesindeki Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçla çarpma ve silahlı saldırı olayına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

Michigan Eyalet Polisi, saldırının ardından yaptığı uyarıda, halktan bölgeden uzak durmalarını isteyerek, "Ekipler ayrıca bölgedeki diğer ibadet yerlerinde de devriyeleri artırıyor" dedi.