Miçotakis 30 yılda savunmaya harcandığını, yerli sanayide ilerleme olmadığını söyledi - Son Dakika
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Miçotakis 30 yılda savunmaya harcandığını, yerli sanayide ilerleme olmadığını söyledi

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin son 30 yılda savunmaya çok para harcadığını ancak yerli savunma sanayisinde yeterli ilerleme olmadığını belirtti. Savunmaya harcanan milyarlarca avronun küçük bir bölümünün yeni teknolojik fikirler için kullanılabileceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin son 30 yılda savunmaya büyük miktarlarda para harcadığını ancak yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi konusunda yeterli ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Miçotakis, ABD'nin San Francisco kentinde Endeavor Greece tarafından düzenlenen "The Future of AI Elsewhere" etkinliğinde, TechCrunch Genel Müdürü ve Baş Editörü Connie Loizos'un sorularını yanıtladı.

Yunanistan'ın teknoloji alanında sağlık, eğitim, sivil koruma ve savunma gibi sektörlerde uzmanlaşmayı hedeflediğini belirten Miçotakis, savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, "Yunanistan'da savunma alanında yaşananlara baktığımda, son 30 yılda savunmaya büyük miktarlarda para harcadığımızı ancak yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi açısından gösterecek çok fazla şeyimiz olmadığını görüyorum." dedi.

Son dönemde savunma sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda yeni şirketin ortaya çıktığını ifade eden Miçotakis, bu şirketlerin ürün ve hizmetlerini değerlendirmeye imkan veren sistem oluşturduklarını dile getirdi.

Miçotakis, savunmaya harcanan milyarlarca avronun küçük bir bölümünün yeni teknolojik fikirlerin denenmesi için kullanılabileceğini belirterek, başarılı ürünlerin daha sonra yurt dışına ihraç edilebileceğini vurguladı.

Kaynak: AA
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