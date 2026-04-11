Microsoft Windows 11'de Copilot Butonlarını Kaldırıyor, Yapay Zeka Özellikleri Kalıyor

11.04.2026 02:09
Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için arayüzdeki gereksiz butonları kaldırarak daha sade bir deneyim sunuyor. Yapay zeka destekli özellikler arka planda kalmaya devam ederken, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda değişiklikler yapılıyor.

Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için işletim sistemini daha sade ve kullanışlı hale getirmeyi amaçlayan yeni bir dönem başlatıyor. Windows Insider programındaki kullanıcıların test ettiği bu yapıda, temel uygulamalardan Copilot butonları kaldırılıyor. Not Defteri, Ekran Alıntısı Aracı, Fotoğraflar ve Widget'lar gibi uygulamalarda, dikkat dağıtıcı butonlar yerine daha sade menüler entegre ediliyor. Bu değişiklik, kullanıcıların şikayetlerini dikkate alan bir stratejinin parçası olarak görülüyor.

Butonlar arayüzden temizlense de, Microsoft yapay zeka vizyonundan vazgeçmiyor. Arka planda çalışan yapay zeka destekli özellikler, örneğin Not Defteri'ndeki 'Yazım Araçları' menüsü aracılığıyla varlığını sürdürecek. Markalama ve görsel vurgu azaltılarak, kullanıcı odaklanması kolaylaştırılıyor. Bu adım, gereksiz yapay zeka dayatmalarından sıkılan topluluk tarafından olumlu karşılanıyor.

Gelecekte, Microsoft'un diğer gereksiz Copilot butonlarını temizlemeye devam edip etmeyeceği ve donanımsal Copilot tuşu kuralının esnetilip esnetilmeyeceği merak konusu. Kullanıcı geri bildirimlerine kulak veren şirketin, Windows 11'i performanslı ve sade günlerine döndürme çabası takdir topluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
