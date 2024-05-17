Midyat Esnafı Belediyeye Teşekkür Etti - Son Dakika
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Midyat Esnafı Belediyeye Teşekkür Etti

Midyat Esnafı Belediyeye Teşekkür Etti

Mardin'in Midyat ilçesinde alt ve üst yapı çalışmalarından memnun olan esnaf, pankart astı ve Belediye Başkanı Veysi Şahin'e teşekkür etti. İlçe merkezinde yapılan çalışmalarla tarihi çarşı turizme kazandırıldı. Esnaflar, Şahin'in başarılı çalışmalarının devam etmesini dilediklerini belirtti.

17.05.2024 13:30
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Mardin'in Midyat ilçesinde alt ve üst yapı çalışmalarından memnun olan esnaf astığı pankartla belediyeye teşekkür etti.

İlçe merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları yapılarak turizme kazandırılan tarihi çarşıda iş yerleri bulunan esnaf, memnuniyetini belirtmek için pankart astı.

Pankartta Belediye Başkanı Veysi Şahin'e teşekkür eden esnaftan Garip Altınışık, ilçede yaklaşık 20 yıldır esnaflık yaptığını, bir yandan ilçedeki vatandaşlara hizmet sunarken bir yandan da ilçeye gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Şahin tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla bu hizmeti en iyi şekilde sunduklarını dile getiren Altınışık, "Turizm ve bölgenin kalkınması bakımından çok güzel projeleri, destekleri oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu nedenle esnaf adına böyle bir pankart asma kararı aldık." dedi.

Tahsin Şen de tarihi değerlere çok önem veren Şahin'e esnaf olarak teşekkür ettiklerini dile getirerek, Şahin'in başarılı çalışmalarının devam etmesini dilediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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