Midyat OSB Toplantısı Yapıldı

Midyat Organize Sanayi Bölgesi'nde yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirilen Midyat Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısında mevcut durum kapsamlı şekilde ele alındı.

Bölgenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin değerlendirildiği toplantıda, özellikle altyapı çalışmalarının hızlandırılması, yatırımcı taleplerinin karşılanması ve istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Sanayi bölgesinin daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildi toplantıda, bölgeye yeni yatırımların kazandırılması ve ekonomik hareketliliğin artırılması yönünde istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile yönetim kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.