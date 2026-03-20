Midyat'ta Aşırı Yağışlar Evi Çöktürdü

MARDİN'in Midyat ilçesinde aşırı yağışlar sonrası 2 katlı eski evin bir bölümü çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, gece saatlerinde Midyat ilçesi merkez Akçakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Günlerdir etkili olan sağanak yağışın ardından anne ve oğlunun yaşadığı 2 katlı eski evin bir bölümü büyük bir gürültüyle çöktü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlu olaydan yara almadan kurtuldu. Evin eski olduğu ve yapısal ömrünü tamamladığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.