Midyat'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Midyat'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Midyat\'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
07.05.2026 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde bıçaklı kavgada Nihat Bilgiç hayatını kaybetti, polis soruşturma başlattı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde iki grup arasında bıçaklı kavgada ağır yaralanan Nihat Bilgiç (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesine bağlı merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Nihat Bilgiç, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bilgiç, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Nihat Bilgiç'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız
Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın Trump zirvesi öncesi Pekin’den Tahran’a kritik uyarı: Savaşı yeniden başlatmayın
İsrail askerinden skandal hareket Tepkiler büyüyünce açıklama yaptılar İsrail askerinden skandal hareket! Tepkiler büyüyünce açıklama yaptılar
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya’ya doğru yola çıktı Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya'ya doğru yola çıktı

00:04
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
23:32
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
23:13
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
22:42
Fenerbahçe’ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
22:23
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması
22:13
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
21:56
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş’ın iadesini bekliyoruz
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz
21:44
Bacağı şişince giyecek pantolon bulamadı, gerçeği hastanede öğrendi
Bacağı şişince giyecek pantolon bulamadı, gerçeği hastanede öğrendi
21:37
Alex de Souza, Fenerbahçe’deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 00:42:48. #7.13#
SON DAKİKA: Midyat'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.