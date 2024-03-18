Mardin'in Midyat ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenk sunuldu.
Milli İrade İlk ve Ortaokulundaki konferans salonunda devam eden programda, Piyade Üsteğmen Eren Fikret Şahin günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Programda, öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Meral, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin Midyat'ta Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Y.S. isimli şahsın evinde yapılan aramada 450 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından sunulan ve Trakya Kalkınma Ajansının destek verdiği 'Akreditasyon ve Toplam Kalite Yönetimi' projesi tamamlandı. Proje kapsamında akademisyenlere eğitim verildi ve yükseköğretimde kalite ve akreditasyonun önemi üzerinde duruldu. Projenin kapanışında Dekan Prof. Dr. Sedat Üstündağ, emeği geçenlere ve destek sağlayanlara teşekkür etti.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda, çok miktarda uyuşturucu, silah ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan şahıslarda yakalandı. Polis tarafından 11-17 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 1 kurusıkı tabanca ve 239 fişek ele geçirildi. 3 araca modifiyeden işlem yapıldı. 10 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda 9 araç, 3 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 51.56 gram ve 89 tablet uyuşturucu ele geçirilirken 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada ise hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine götürüldü.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiyle öğretim elemanlarıyla bir araya geldi. Söyleşide TÜBİTAK araştırma ve destek programları hakkında bilgiler paylaşıldı ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Mandal, üniversitelerle iletişim kanallarını güçlendirerek bilim insanlarına destek verdiklerini belirtti.
Karaman'ın Merkeze bağlı Başkışla köyünde Mustafa Karabacak'ın yaşadığı evde çıkan yangında Karabacak hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve Karabacak'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yaptı. Aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmada, kurusıkı tabanca, 239 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Trafik denetiminde de 10 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 1'i kadın toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderilecek.
Muğla ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Fethiye ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde yapılan törende çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde de şehitleri anma programı düzenlendi. Bodrum ve Dalaman ilçelerinde de benzer törenler gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemesi projesini tamamladığı Konyaaltı Sahili'nde Boğaçayı Köprüsü ile liman arasındaki bölüm, yarın saat 15.00'te törenle hizmete açılıyor. Proje, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor.