Midyat'ta Kaza: 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Midyat'ta Kaza: 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Midyat\'ta Kaza: 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Halime Acun, hastanede yaşamını yitirdi.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Halime Acun (78), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Midyat ilçesi Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Acun'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Acun, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Acun'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü.

Öte yandan, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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