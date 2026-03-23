Midyat\'ta Midibüs Devrildi: 24 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 AAD 150 plakalı yolcu minibüsü, Midyat - Cizre kara yolunun kırsal Yayvantepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, midibüsteki 24 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?