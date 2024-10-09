Midyat\'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralı

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MARDİN'in Midyat ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü S.U. (36), ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. S.U. yönetimindeki 47 ABJ 518 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 PV 933 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.U., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. S.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.