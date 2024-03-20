Midyat'ta Ramazan Bir Başka Güzel Etkinliği Düzenlendi

65 yaşındaki baba, kızını erken yaşta evlendirmeyerek birçok çocuğun okula gitmesine katkı sağladı

Van'da yaşayan 65 yaşındaki Celal İmre, kızını erken yaşta evlendirmek yerine eğitimine devam etmesini sağlayarak birçok çocuğun okula gitmesine katkı sundu. İmre'nin çabaları sonucunda dört kızı öğretmen, bir kızı hemşire, üç oğlu doktor ve bir oğlu inşaat mühendisi oldu. İmre'nin örnek davranışı, köydeki kız çocuklarının okumasına teşvik etti ve köyde eczacı, diş hekimi, öğretmen ve hemşire gibi meslek sahibi kişilerin sayısı arttı.