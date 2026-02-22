Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet Bağlar Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, O.Ç. (34), L.Ç. (27), H.Ç. (9), E.C. (7) ve 5 aylık E.Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Midyat'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?