Mihalgazi'de Tarım Çalıştayı Düzenlendi

Mihalgazi\'de Tarım Çalıştayı Düzenlendi
18.02.2026 12:08
Üreticiler, uzmanlar ve kamu temsilcileri yaprağı yenen sebzelerin gelişimini tartıştı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaprağı yenen sebzelerin üretimi ve geliştirilmesine yönelik çalıştay düzenlendi.

Mihalgazi İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay, üreticileri, kamu kurum temsilcilerini ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Bölgenin tarımsal potansiyelini daha etkin değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda, marul, ıspanak, roka, maydanoz ve benzeri yaprağı yenen sebzelerin üretim süreçleri, verimlilik artırıcı yöntemler, iyi tarım uygulamaları ve sürdürülebilir üretim modelleri ele alındı.

Çalıştayda söz alan uzmanlar, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekerek modern sulama teknikleri, toprak analizi, doğru gübreleme planlaması ve hastalıklarla mücadele konularında bilgiler paylaştı.

Üretimde kalite standartlarının yükseltilmesi, ürünlerin markalaştırılması ve ihracat potansiyelinin artırılmasının da gündeme geldiği çalıştayda, üreticiler sahada karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Ayrıca üreticilere yönelik hibe programlarının hayata geçirildiği belirtilerek, sera kurulumu, ekipman temini ve modern üretim tekniklerine geçiş konularında sağlanan desteklerin üreticilere önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Bölge tarımına yeni bir vizyon kazandırması ve üreticilere yol göstermesi hedeflenen çalıştaya, Mihalgazi Kaymakamı Mustafa Aksoy, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mustafa Gündoğar, şube müdürleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mihalgazi'de Tarım Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

