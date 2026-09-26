Mikonos açıklarında yanan Blue Carrier 2'de su tahliyesi planlanıyor - Son Dakika
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Mikonos açıklarında yanan Blue Carrier 2'de su tahliyesi planlanıyor

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Mikonos açıklarında dün yangın çıkan Blue Carrier 2'de söndürme çalışmaları ikinci gününde sürerken, soğutma suyu nedeniyle gemi hafifçe sağa yattı. Su tahliyesi planlanırken, dün tahliye edilen 28 mürettebat ile bir kamyon sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yunanistan'ın Mikonos Adası açıklarında dün yangın çıkan "Blue Carrier 2" adlı yük ve araç taşıma gemisinde söndürme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Yunan basınındaki haberlerde, geminin garaj bölümünde başlayan yangına müdahalenin sürdüğü, söndürme ve soğutma çalışmalarında kullanılan su nedeniyle geminin hafifçe sağa yattığı belirtildi.

Operasyonu yürüten kurtarma şirketinin yetkililerine dayandırılan haberlerde, önceliğin geminin dengesini sağlamak ve uzman ekiplerin içeri girebilmesi için güvenli koşullar oluşturmak olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda gemide biriken suyun tahliye edilmesinin, ardından uzman ekiplerin iç bölümlerde inceleme yaparak müdahalenin sonraki aşamalarını belirlemesinin planlandığı kaydedildi.

Söndürme çalışmalarına "Aigaion Pelagos" adlı kurtarma römorkörünün de katıldığı, yangının tamamen söndürülmesi ve geminin güvenle hareket ettirilebileceğinin belirlenmesi halinde bir limana çekilmesinin değerlendirildiği bildirildi.

Mikonos'un kuzeyinde seyir halindeyken dün sabah yangın çıkan gemideki 28 mürettebat ile bir kamyon sürücüsü tahliye edilerek sahil güvenlik botlarıyla Tinos Adası'na götürülmüştü.

Tahliye edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, geminin 166 kamyon ve 29 otomobil taşıdığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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