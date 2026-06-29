Milano'da Aşırı Sıcak Hava Turistleri Zorluyor - Son Dakika
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Milano'da Aşırı Sıcak Hava Turistleri Zorluyor

29.06.2026 18:52
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İtalya'da süren aşırı sıcak hava, Milano'daki turistler ve yerel halk için zorluklar yaratıyor.

İtalya'da yaklaşık 10 gündür süren Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası, özellikle büyük kentlerde yaşayanları ve buraları ziyarete gelen turistleri zorluyor.

Sağlık Bakanlığının günlerdir "kırmızı" ile en yüksek alarm seviyesinde tuttuğu Milano kentinde de aşırı sıcaklar bugün de etkisini sürdürdü.

Kent merkezindeki Duomo Katedrali ve aynı isimli meydanı ziyaret eden turistler, bunaltıcı sıcaklar sebebiyle şemsiye, yelpaze ve minik elektronik vantilatörler taşırken görüldü.

Termometrelerin 34-35 dereceleri gösterdiği kentte, çeşmelerin önünde de su şişelerini doldurmak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

Milano'da bulunan turistler ve İtalyanlar, AA muhabirine yüksek sıcaklıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Meksikalı turist Gina, buradaki ilk günü olduğunu belirterek, "Burası çok sıcak, çok kuru. Meksika'da da böyle bir sıcaklık var ama biraz daha tropikal, biraz daha katlanılabilir." dedi.

Sıcaktan korunmak için yanında her zaman güneş kremi taşıdığını dile getiren Gina, "Her zaman bu yelpazeleri yanımızda taşıyoruz. Ayrıca su püskürten vantilatör de aldık. Her zaman bol su içiyoruz." diye konuştu.

"Cildi güneşten korumak için mümkün olan her şey yapıyorum"

Kolombiyalı Raquel de "Bu çok güçlü bir sıcak ve neredeyse hiç esinti yok." ifadesini kullandı.

Güneşten korunmak için şemsiye taşıdığı ve bunun kendisine yardımcı olup olmadığı sorulan Raquel, "Evet, şemsiye, güneş kremi, güneş gözlüğü, şapka, cildi güneşten korumak için mümkün olan her şey yapıyorum." yanıtını verdi.

Raquel, bu sıcaklıklara ülkesi Kolombiya'dan alışkın olduğunu belirterek, "Bu seyahati planlarken, hazırlıklı olmak için ne getirmem gerektiğini bilmek amacıyla her şehirde tahmini veya yaklaşık olarak kaç derece sıcaklık olacağını kontrol ettim. Bazen Kolombiya'da sıcak olan diğer şehirlere seyahat ediyoruz, bu yüzden buradaki sıcaklık oradaki diğer şehirlerin sıcaklığına çok benziyor." diye konuştu.

Milano'yu gezmeye gelen İtalyanlardan Donatella da sıcakların son dönemde bunaltıcı düzeyde olduğunu belirterek, "Maalesef, son zamanlarda çoğu insan kendini kötü hissediyor. Bu yüzden beni dinleyecek herkese bol su içmelerini tavsiye ediyorum. Bol şeker, bol mineralli tuzlu şeyler için, çünkü bu sıcaklık çok tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin aslen Napolili olduğunu ama kuzeydeki Jesolo şehrinde yaşadığını aktaran Donatella, "Jesolo'da nefes alamıyorsunuz, en azından burada arada bir esen bir hava var, ama orada hiç yok. Ama bütün İtalya'da havalar çok sıcak." dedi.

Milanolu Federica da su alıp yüzüne tutarak serinlemeye çalıştığını ancak yine de sıcak nedeniyle acı çektiğini belirterek, bu nedenle bu sıcağa bir çare olmadığını söyledi.

Federica, böyle bir sıcaklık beklemediğini en azından gelmemesini umduğunu dile getirerek, "Şimdi geldiğine göre, onunla mücadele etmeye çalışıyorum. Taze sıkılmış portakal suyu içiyorum. Bol su içmek ve susuz kalmamak önemli. Mümkün olduğunca dayanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milano'da Aşırı Sıcak Hava Turistleri Zorluyor - Son Dakika

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