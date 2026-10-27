Milas Belediye Meclisi'nde Topuz'un yerine başkan vekili seçimi 3 Kasım'da yapılacak. - Son Dakika
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Milas Belediye Meclisi'nde Topuz'un yerine başkan vekili seçimi 3 Kasım'da yapılacak.

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Muğla Valiliği, tutuklanan ve 26 Ekim'de görevden uzaklaştırılan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine başkan vekilinin 3 Kasım Salı günü Mecliste seçileceğini açıkladı. Yeni vekil belirlenene kadar Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Murat Yazar geçici görev yapacak.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine görev yapacak başkan vekili, 3 Kasım Salı günü yapılacak Belediye Meclisi toplantısında belirlenecek.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Topuz'un, İçişleri Bakanlığınca 26 Ekim'de görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yeni başkan vekili seçilene kadar Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Murat Yazar'ın geçici olarak görevlendirildiği belirtildi.

Milas Belediye Meclisinin, başkan vekilini seçmek üzere 3 Kasım Salı günü saat 14.00'te belediyenin meclis toplantı salonunda toplanacağı bildirildi.

Mecliste 3 siyasi grup 10'ar üyeyle temsil ediliyor

Toplam 30 üyeden oluşan Milas Belediye Meclisinde CHP'nin 10, Yeni Parti'nin 10, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın ise 10 üyesi bulunuyor.

Belediye Kanunu'na göre gizli yapılacak seçimde ilk iki turda 20, üçüncü turda 16 oy aranacak. Bu turlarda sonuç alınamazsa dördüncü turda en çok oy alan iki aday yarışacak. Bu turda en fazla oyu alan aday başkan vekili seçilecek. Oyların eşitliği halinde kura çekilecek.

Soruşturma kapsamında 18 kişi tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Topuz'un da aralarında olduğu 18 kişi tutuklanmış, 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verilmiş, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
Muğla ValiliğiMehmet MuratFevzi TopuzPolitikaGüncelSon Dakika

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