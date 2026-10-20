Milas Belediyesi, gözaltı operasyonunun ihale kaynaklı olmadığını açıkladı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un da arasında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasına yönelik soruşturmanın belediyenin gerçekleştirdiği bir ihaleyle ilgili olmadığı belirtilerek, şüpheli iş deneyim belgelerinin iptal edildiği ve 30 Mart 2026'da Milas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Milas Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili basında ve sosyal medyada özellikle Belediye Başkanı Fevzi Topuz hakkında gerçeği yansıtmayan bazı haber ve paylaşımlara yer verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu soruşturma, Milas Belediyesi'nin gerçekleştirdiği herhangi bir ihaleye ilişkin değildir. Soruşturmaya konu olan iş deneyim belgeleri, Milas Belediyesi'ne yapılan bir iş kapsamında düzenlenmemiştir. Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgesi Hakkında Tebliğ'in 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 'Yapı denetim veya kabulü, kamu kurum ve kuruluşları dışında, ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirilen tüzel kişiler tarafından yapılan işlerde iş deneyim belgesi, yetkilendirilen tüzel kişiler tarafından düzenlenir ve ilgili Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kamu kurum ve kuruluşu tarafından onaylanarak EKAP'a (Elektronik Kamu Alımları Platformu) kayedilir.' hükmü doğrultusunda, bazı şirketler tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri, Belediyemizin yetkili birimleri tarafından onaylanarak EKAP sistemine kaydedilmiştir.

Ancak Belediyemiz yetkililerince yapılan incelemelerde, farklı firmalar tarafından sunulan belgelerdeki bilgilerin aynı nitelikte olduğu, işçilerin ve muhasebecinin aynı olduğu gibi şüphe uyandıran hususlar tespit edilmiştir. Belgelerin sahte olabileceğine ilişkin bu tespitler üzerine konu Belediye Başkanımız Sayın Fevzi TOPUZ'a iletilmiştir.

Başkanımızın talimatıyla söz konusu iş deneyim belgeleri derhal iptal edilerek EKAP sisteminden silinmiştir. Ayrıca, yine Başkanımızın talimatıyla 30 Mart 2026 tarihinde Milas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı da Belediyemizin yaptığı suç duyurusu üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatmıştır. Bugün gerçekleşen operasyon belediyemizin yapmış olduğu suç duyurusu nedeniyle yapılan soruşturma kapsamında yapılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, gerçeği yansıtmayan haberlere ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Belediyemizde her türlü iş ve hizmetler devam etmektedir."