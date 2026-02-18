Milas Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Yönelik Gıda Kolisi Dağıtımını Sürdürüyor

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor. Belediye Başkanı Fevzi Topuz da paketleme ve dağıtıma katılarak dayanışma vurgusu yaptı.

Milas Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda kolilerini kapı kapı dolaşarak önceden belirlenen evlere teslim ediyor; dileyen vatandaşlar ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasından kolilerini alabiliyor.

Kolilerde ailelerin temel mutfak ihtiyacını karşılayacak ürünler yer alıyor. Ramazan ayının manevi iklimini dayanışma ile güçlendirmek amacıyla başlatılan dayanışma çalışmasıyla, kentteki ailelerin sofralarına destek olunuyor.

Şehit ailelerine gıda kolisi desteği

Şehit ve gazi aileleri, Milas Sakatlar Derneği üyeleri ve muhtarlıkların belirlediği isimlere de gıda kolileri teslim ediliyor.

Topuz, gıda kolilerinin paketlendiği Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Binası'nı ziyaret ederek vatandaşlara dağıtımı yapılan gıda kolilerini kendi elleriyle doldurdu. 18 kalem malzemeden oluşan temel gıda yardımlarını paketleyen Topuz, sonrasında paketleri vatandaşlara teslim etti.

Gıda kolisi dağıtımının ardından konuşan Topuz, şunları kaydetti:

"Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik bağlarının güçlendiği en özel zamandır. Milas Belediyesi olarak bu kutsal ayın bereketini ihtiyaç sahibi ailelerimize taşımayı kendimize vazife edindik. Hazırladığımız gıda kolileri ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarına misafir oluyor, birlik ve beraberliğimizin sıcaklığını paylaşıyoruz. Bu sene şehit ve gazi ailelerimiz, sakatlar derneği üyelerimiz ve muhtarlıklardan gelen isimler doğrultusunda da gıda kolilerini teslim ederek paylaşma ruhuna ortak oluyoruz. Paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en çok hissettiğimiz mübarek ramazan ayının sofranıza bereket, evinize huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyor, tüm İslam aleminin ramazan ayını kutluyorum."