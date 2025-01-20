Milas Belediyesi\'nden 37 Cins Tohum Dağıtımı

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(MUĞLA)- Milas Belediyesi, sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla hayata geçirdiği proje kapsamında Milas ve farklı şehirlerden başvuru talebinde bulunan vatandaşlara, 37 cins ve 230 çeşit tohum dağıtımı gerçekleştirecek.

Milas Belediyesi, sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yerel tohum üretiminin yaygınlaşması ve vatandaşın yerel tohumlara ulaşması amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi, hayata geçirdiği proje kapsamında Milas ve farklı şehirlerden başvuru talebinde bulunan vatandaşlara 37 cins ve 230 çeşit tohum dağıtımı gerçekleştirecek.

Başvurular başladı

20-23 Ocak günleri arasında alınacak başvurularda talep formunu dolduran vatandaşlar hizmetten faydalanabilecek. Aynı kişi bir kez tohum talebinde bulunabilirken en fazla 15 adet tohum tercihi yapabilecek. Taleplerini Milas ilçe sınırları içerisinde oluşturan vatandaşlar tohumlarını Milas Belediyesi Jale Eren Yerel Tohum Merkezi Ofisi'nden teslim alacak.