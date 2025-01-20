Milas Belediyesi'nden 37 Cins Tohum Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milas Belediyesi'nden 37 Cins Tohum Dağıtımı

Milas Belediyesi\'nden 37 Cins Tohum Dağıtımı

Milas Belediyesi, sürdürülebilir kırsal kalkınma projesi kapsamında, Milas ve diğer şehirlerden başvuru yapan vatandaşlara 37 cins ve 230 çeşit tohum dağıtımı yapacak. Başvurular 20-23 Ocak tarihleri arasında alınacak.

20.01.2025 11:35  Güncelleme: 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Milas Belediyesi, sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla hayata geçirdiği proje kapsamında Milas ve farklı şehirlerden başvuru talebinde bulunan vatandaşlara, 37 cins ve 230 çeşit tohum dağıtımı gerçekleştirecek.

Milas Belediyesi, sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yerel tohum üretiminin yaygınlaşması ve vatandaşın yerel tohumlara ulaşması amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi, hayata geçirdiği proje kapsamında Milas ve farklı şehirlerden başvuru talebinde bulunan vatandaşlara 37 cins ve 230 çeşit tohum dağıtımı gerçekleştirecek.

Başvurular başladı

20-23 Ocak günleri arasında alınacak başvurularda talep formunu dolduran vatandaşlar hizmetten faydalanabilecek. Aynı kişi bir kez tohum talebinde bulunabilirken en fazla 15 adet tohum tercihi yapabilecek. Taleplerini Milas ilçe sınırları içerisinde oluşturan vatandaşlar tohumlarını Milas Belediyesi Jale Eren Yerel Tohum Merkezi Ofisi'nden teslim alacak.

Kaynak: ANKA

Milas Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Tarım, Yaşam, Milas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas Belediyesi'nden 37 Cins Tohum Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:05 Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra hizmete açılıyor Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra hizmete açılıyor
11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:19 Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
10:06 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a soruşturma Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
17:49 Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş’ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş'ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor
17:30 Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal’a yurt dışından resmi teklif var Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal'a yurt dışından resmi teklif var
17:21 İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı
17:06 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi
16:46 İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu
16:37 Göztepe’den Süper Lig tarihine geçen performans Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans
16:35 Donald Trump’ın memecoin projesi rekor kırmaya devam ediyor Donald Trump'ın memecoin projesi rekor kırmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 12:19:13. #1.11#
SON DAKİKA: Milas Belediyesi'nden 37 Cins Tohum Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.