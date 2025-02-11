Milas Belediyesi\'nden Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Fidan Desteği

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(MUĞLA) - Tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için projeler üreten Milas Belediyesi, üreticiye yüzde 50 hibeli fidan desteğinde bulunacak.

Artan maliyetler karşısında üretim yapmakta zorlanan çiftçilerin yanında olan Milas Belediyesi, talepte bulunan ve uygun şartları sağlayan üreticilere yüzde 50 hibeli zeytin, mandalina, portakal, limon, erik, kayısı, ceviz, badem ve armut fidanı desteği verecek.

Toplamda dokuz farklı ürünün desteklemesinin yapılacağı projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bugün başlayan ve 18 Şubat'a kadar devam edecek desteğe, Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne şahsen giderek başvurabilecek.

Başvuru yapacak vatandaşlardan kimlik fotokopisi, ÇKS Belgesi veya Ziraat Odası Kayıt Belgesi istenirken, arazinin kendisine ait olup en az bir en fazla beş dekar destekleme yapılacağı bildirildi.

Desteğe ilişkin detaylı bilgi edinmek için 0252 512 28 26/244-245 numaralı telefonlar aranabilecek.