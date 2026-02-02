Milas Belediyesi'nden Üreticilere Yüzde 50 Hibeli Fidan Desteği

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeyle fidan desteği verecek.

Milas Belediyesi, talepte bulunan ve uygun şartları sağlayan üreticilere yüzde 50 hibeli zeytin, mandalina, portakal, limon, kayısı, ceviz, incir, şeftali ve armut fidanı desteğinde bulunacak. Toplam dokuz farklı ürünün desteklemesinin yapılacağı projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 10 Şubat 2026 tarihine kadar Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapabilecek.

Başvuru yapacak vatandaşlardan kimlik fotokopisi, tapu ya da ÇKS belgesi istenecek. Destekten yararlanacak kişinin arazinin kendisine ait olması gerekecek; en az bir en fazla beş dekar destekleme yapılacak.

Hibeye ilişkin 0252 512 37 77/244-245 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilecek.