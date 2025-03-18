Milas Belediyesi'nden Üreticilere Yüzde 50 Hibeli Fidan Desteği - Son Dakika
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Milas Belediyesi'nden Üreticilere Yüzde 50 Hibeli Fidan Desteği

Milas Belediyesi, tarımın güçlenmesi ve maliyetler karşısında üretim yapan çiftçilerin desteklenmesi amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli fidan dağıttı. Belediye Başkanı Fevzi Topuz, sosyal belediyecilik anlayışıyla üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

18.03.2025 09:51  Güncelleme: 10:53
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(MUĞLA)- Milas Belediyesi, tarımın güçlenmesi için çalışan ve artan maliyetler karşısında üretim yapmakta zorlanan çiftçilerin yanında olmak için üreticilere yüzde 50 hibeli fidan desteği verdi. Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Üreticilerimizin her zaman yanında olmaya ve bu doğrultuda projeler üretmeye bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Çalışmalarımız tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Milas Belediyesi üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Belediye bu kapsamda talepte bulunan ve başvuruda belirtilen uygun şartları sağlayan üreticilere, yüzde 50 hibeli fidan desteği sağladı. Gerçekleştirilen törenle 45 farklı mahalleden 84 üreticiye, zeytin (gemlik ve memecik), şeftali, ayva, elma, mandalina, portakal, limon, erik, kayısı, ceviz, badem ve armut fidanı olmak üzere toplamda 4 bin357 adet yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı yapıldı.

13 farklı ürünün desteklemesinin yapıldığı Kırcağız Mahallesi'nde bulunan Milas Belediyesi Jale Eren Tohum Merkezi'nin bahçesinde gerçekleşen törene, Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

"Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve üreticileri desteklediklerini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, şunları söyledi:

"Tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için gerçekleştirdiğimiz proje ile başvuru yapan ve uygun koşulları sağlayan 45 farklı mahallemizden 84 üreticimize zeytin, şeftali, ayva, elma, mandalina, portakal, limon, erik, kayısı, ceviz, badem ve armut fidanı olmak üzere toplamda 4 bin 357 adet yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı yaptık. Kırcağız Mahallemizde bulunan tohum merkezimizde gerçekleştirdiğimiz törenle 13 farklı ürünün fidanını üreticilerimizle buluşturmuş olduk. Üreticilerimizin her zaman yanında olmaya ve bu doğrultuda projeler üretmeye bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Çalışmalarımız tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

Konuşmasını tamamlamasının ardından tohum merkezini gezen Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vatandaşlarla günün anısına fotoğraf da çektiren Başkan Topuz daha sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Milas Belediyesi, Fevzi Topuz, Belediye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas Belediyesi'nden Üreticilere Yüzde 50 Hibeli Fidan Desteği - Son Dakika

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