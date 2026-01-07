Milas Belediyesi, Çevre Düzenleme Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
Milas Belediyesi, Çevre Düzenleme Çalışmalarına Hız Verdi

07.01.2026 11:45  Güncelleme: 12:45
Milas Belediyesi, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına hız vererek, ilçe genelinde çiçek ve çim ekimi yapmakta ve atıl bölgeleri yeşil alanlara dönüştürmektedir.

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde çiçek ve çim ekimi yapan ekipler, parke döşeme ve asfalt çalışmalarına da devam ediyor.

Milas Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde çiçek ve çim ekimi çalışmalarını sürdürüyor. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına hız veren ekipler, binlerce çiçeği toprakla buluştururken atıl bölgeleri yeşil alanlara dönüştürüyor. "Daha yeşil bir Milas" hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ana arterler, orta refüjler ve caddelerde peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla kentin görsel estetiğinin artırılması ve ekolojik yapısına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ekipler, peyzaj çalışmalarının yanı sıra bordür yapımı, parke döşeme ve asfalt çalışmalarını da sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde çiçek dikimi, 23 Nisan Bulvarı'nda ise çim ekim çalışmaları yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de otogar önünde bordür çalışması ile Akkent Sitesi'nde parke ve asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor.

"Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz"

Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Amacımız vatandaşlarımızın doğayla iç içe estetik bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Diktiğimiz her çiçek yeşillendirdiğimiz her alan şehrimizin nefes alması demektir. Daha yeşil bir Milas için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

