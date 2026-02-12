Milas Belediyesi Ekipleri, Beklenen Yağış Öncesi Sahada - Son Dakika
Milas Belediyesi Ekipleri, Beklenen Yağış Öncesi Sahada

12.02.2026 11:40  Güncelleme: 12:25
Milas Belediyesi, beklenen şiddetli yağış öncesinde ilçede çalışmalara başladı. Ekipler, olumsuzluklara karşı hızlı müdahale için sahada devriye geziyor ve su baskınlarını önlemek için hazırlık yapıyor.

(MUĞLA) - Milas Belediyesi ekipleri, ilçede beklenen şiddetli yağış öncesinde sahada yoğun mesai yapıyor.

Meteorolojik değerlendirmelerin ardından teyakkuza geçen Milas Belediyesi, ilçe merkezinde ve sahil mahallelerinde çalışmalar yürütüyor. Yağış anında ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale etmek için çalışan ekipler, bazı bölgelerde etkisini gösteren yağış anında seferber oldu.

Ekipler, yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinde meydana gelen su baskınlarına kısa sürede müdahale ederken; dere taşkınlarının yol açabileceği riskleri azaltmak ve yollarda oluşan hasarları gidererek ulaşımın aksamamasını sağlamak için çalıştı. Tespit edilen noktalar ve vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren ekipler, vatandaş ve çevre güvenliğini sağlamak için sahada mücadele etti. Ekipler alarm seviyesini yükseltirken, yağmur suyu hatlarının tıkanmaması için rögarları ve mazgalları tek tek kontrol ederek temizledi.

Taşma riski olan bölgeler için belediye bünyesinde bulunan iş makineleri hazır halde bekliyor. Sahada olan ekipler, su birikintisi riski yaşayan yerlerde devriyeler gerçekleştirerek planlamalarını yapıyor.

Kaynak: ANKA

