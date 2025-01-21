Milas Belediyesi, Üreticilere ve Vatandaşlara Portakal Dağıtımına Devam Ediyor - Son Dakika
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Milas Belediyesi, Üreticilere ve Vatandaşlara Portakal Dağıtımına Devam Ediyor

Milas Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların sağlıklı gıda ihtiyacını karşılamak için portakal dağıtımlarına devam ediyor. Başkan Fevzi Topuz, farklı ürünlerin de ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı.

21.01.2025 09:23  Güncelleme: 09:39
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(MUĞLA)- Milas Belediyesi üreticilere destek olmak ve vatandaşların sağlıklı gıda ihtiyacını karşılamak için portakal dağıtımına devam ediyor. Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Önümüzdeki süreçlerde farklı ürünlerinde ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Geçen günlerde ilçe merkezinde vatandaşlara yaklaşık 3 ton portakal dağıtan Milas Belediyesi, dağıtımlarını, Güllük ve Boğaziçi mahallelerinde sürdürdü.

Kasalarla mahalle meydanlarına getirilen ürünlerin poşetlenmesinin ardından gerçekleştirilen dağıtımlara, Belediye Başkanı Fevzi Topuz da katılarak vatandaşlara portakal ikramında bulundu. Başkan Topuz, bundan sonraki süreçte de farklı ürünlerle projeyi sürdüreceklerinin altını çizdi. Topuz, mahalle sakinleri tarafından iletilen taleplerle ilgili de notlar aldı.

Portakal dağıtımının ardından konuşan Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "İlçe merkezinde başladığımız portakal dağıtımlarımıza Güllük ve Boğaziçi mahallelerimizde devam ettik. Yetiştirdiği ürünleri elinde kalan üreticilerimizin ürünlerini değerinde alıp destek olmak ve vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişmesi için hayata geçirdiğimiz proje tüm hızıyla sürüyor. Soğuk kış günlerinde hem üreticimizin hem de vatandaşlarımızın yüzlerinin gülmesi bizleri oldukça mutlu ediyor. Önümüzdeki süreçlerde farklı ürünlerinde ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milas Belediyesi, Üreticilere ve Vatandaşlara Portakal Dağıtımına Devam Ediyor - Son Dakika

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