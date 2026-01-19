Milas Belediyesi, Vatandaşlara Yerel Tohum Dağıtacak

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, doğal tarımı desteklemek ve sağlıklı gıdaya ulaşımı kolaylaştırmak için vatandaşlara yerel tohum dağıtacak.

Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yerel tohum üretiminin yaygınlaşması amacıyla Muğla ve farklı şehirlerden başvuru talebinde bulunan vatandaşlara 170 çeşit 54 bin 312 paket tohum dağıtılacak.

Başvurular, 19-23 Ocak 2026 tarihleri arasında 'https://ybs.milas.bel.tr/' bağlantısından talep formu doldurularak yapılacak. Aynı kişi bir kez tohum talebinde bulunabilirken; en fazla 15 adet tohum tercihi yapabilecek.

Taleplerini Milas ilçe sınırları içerisinde oluşturan vatandaşlar tohumlarını, Milas Belediyesi Jale Eren Yerel Tohum Merkezi Ofisi'nden 16 Şubat'tan itibaren teslim alabilecek.

Konuya ilişkin konuşan Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Toprak bizim geçmişimizdir ama en çok da geleceğimizdir. Bugün attığımız bir tohum, yarın çocuklarımızın sofrasındaki berekettir. Milas Belediyesi olarak sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği vizyonu doğrultusunda önemli bir proje gerçekleştiriyoruz. Ata Tohumu projemizle, kendi ürettiğimiz o kadim mirası gün yüzüne çıkarıyor ve ücretsiz olarak vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Tohum talebinde bulunan vatandaşlarımıza bereketli bir hasat temenni ediyorum" dedi.