Milas'ta Fidan Dikim Etkinliği

Muğla'nın Milas ilçesinde yanan ormanlık alanlarda öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İlçede Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlama programı kapsamında yanan alanlara fidan dikimi yapıldı.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, Kıyıkışlacık Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında çıkan yangında zarar gören alanda düzenlendi.

Yanan ormanlık alanın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından yüzlerce çam fidanı toprakla buluşturuldu ve fidanlara can suyu verildi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nı kutlayarak, "Yeşiliyle ormanıyla güzel Milas'ımızda, geçtiğimiz aylarda yangınla boğuştuğumuz Kıyıkışlacık Mahalle'mizde bugün fidanları toprakla buluşturuyoruz. Bu özel günde yeşile ve doğaya bu kadar sahip çıkan gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ise orman yangınının bir daha yaşanmamasını dileyerek, "Orman yangınlarına karşı mücadelemizi hep birlikte veriyoruz. Yangından sonra da küle dönen alanlarımızı yeşillendirmek çok önemli. Bugün böylesi anlamlı bir etkinlikte fidan dikmekten, katılımcılarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.