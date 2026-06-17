Milas'ta Silah Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milas'ta Silah Operasyonu: 3 Tutuklama

Milas\'ta Silah Operasyonu: 3 Tutuklama
17.06.2026 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas'ta 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunun tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 500 fişek ve 16 şarjör ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.M., M.B.M. ve B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Milas, Muğla, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas'ta Silah Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa’da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa'da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı
Silivri’de villa bilmecesi: Balcıoğlu “10 milyona aldım“, eski sahibi “30 milyona sattım“ dedi Silivri'de villa bilmecesi: Balcıoğlu "10 milyona aldım", eski sahibi "30 milyona sattım" dedi
İsrail Güvenlik Kabinesi’nde İran’a saldırı tartışması İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran'a saldırı tartışması
Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açtı Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açtı
Gebze’de Savcı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti Gebze'de Savcı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti
Hakemin kararını beğenmeyip CİMER’e şikayet ettiler Hakemin kararını beğenmeyip CİMER'e şikayet ettiler

20:30
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
19:22
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
18:10
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
17:49
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı
Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı
17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 20:51:07. #7.13#
SON DAKİKA: Milas'ta Silah Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.