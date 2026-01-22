Milas Belediyesi'nin Taziye Evi ve Hurdacılar Çarşısı'ndaki Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Milas Belediyesi'nin Taziye Evi ve Hurdacılar Çarşısı'ndaki Çalışmaları Sürüyor

22.01.2026 12:26  Güncelleme: 13:49
Milas Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde yapımına devam edilen Taziye Evi ve Hurdacılar Çarşısı'nın çalışmalarını sürdürüyor. Taziye Evi, yas sürecindeki ailelere destek sağlayacak bir ortam sunacakken, Hurdacılar Çarşısı ile şehir içindeki düzenin artırılması hedefleniyor.

(MUĞLA)- Milas Belediyesi tarafından temel atma töreni gerçekleştirilen Taziye Evi ve Hurdacılar Çarşısı'nın yapım çalışmaları devam ediyor.

Milas Belediyesi, Taziye Evi ve Hurdacılar Çarşısı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Aydınlıkevler Mahallesi Sebahattin Akyüz Fen Lisesi arkasında inşa edilen Taziye Evi, yakınlarını kaybeden vatandaşların baş sağlığı dileklerini daha rahat bir ortamda kabul etmesini sağlayacak. Taziye Evi bünyesinde kadın ve erkek taziye salonları, mutfak, idari ofis, kadın ve erkek mescit, kadın- erkek abdesthane, kadın-erkek ve engelli tuvaletleri bulunacak. Proje, ailelerin yas sürecini dost, akraba ve komşularla birlikte geçirmesine olanak sağlayacak. Belediye ekipleri, yapım çalışmalarının yanı sıra Taziye Evi girişinde yol genişletme çalışmaları da yürütüyor.

Hurdacılar Çarşısı'nda çalışmalar devam ediyor

Hurdacılar Çarşısı projesinde de sona yaklaşılıyor. İlçe genelinde düzeni artırmak ve hurdacıları şehir merkezi dışında bir arada toplamak amacıyla yürütülen projede yol açımı, taş duvar yapımı ve elektrik boru hattı döşeme çalışmaları devam ediyor. Alanın tamamlanmasıyla şehir içi yoğunluğu azalacak ve hurdacılar daha düzenli bir ortamda çalışabilecek. Öte yandan, ilçedeki doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda Milas Belediyesi ekipleri parke tamiratlarını sürdürüyor. Burgaz ve Hayıtlı Mahallesi Bahçelievler Bölgesi'nde yürütülen çalışmalarla vatandaşlara daha güvenli ve konforlu yollar sunuluyor.

Başkan Topuz çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Fevzi Topuz, çalışmaların yapıldığı Taziye Evi alanını ziyaret ederek, ilerlemeleri yakından takip ediyor. Beraberindeki ekiple birlikte alana inen Başkan Topuz, Taziye Evi çevresinde detaylı incelemeler yaparak ekiplere talimatlar verdi. Topuz, devam eden yol çalışmalarını da yerinde gördü.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.