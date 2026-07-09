Milas\'ta tır-traktör çarpıştı: 2 can kaybı

Muğla'nın Milas ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Labranda Bulvarı'nda ilçe merkezi istikametinde seyreden 09 AFC 500 plakalı tır ile aynı yönde ilerleyen 48 KR 503 plakalı traktör çarpıştı. Traktör, çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şevket Olukbaş ile Mehmet Emin Demir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırcağız Mahallesi sakinlerinden, şehit jandarma er Tunay Olukbaş'ın ağabeyi olduğu öğrenilen Şevket Olukbaş, Milas Devlet Hastanesi'nde, diğer yaralı Mehmet Emin Demir ise sevk edildiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olukbaş ve Demir'in cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.