Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
O.E. yönetimindeki 34 KIR 816 plakalı otomobil, Danışment Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz Öz'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Öz'ün cenazesi, incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Milas'ta Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?