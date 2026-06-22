Milei'den Espriella'ya Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milei'den Espriella'ya Tebrik

22.06.2026 03:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin Başkanı Milei, Kolombiya'da cumhurbaşkanlığını kazanan Espriella'yı tebrik etti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Abelardo de la Espriella'yı tebrik ettiğini belirtti.

Milei, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, "kaplan" lakaplı Espriella'nın seçim başarısını "tarihi" olarak nitelendirdi.

"Aslan ve kaplan Latin Amerika'da kükreyecek" diyen Milei, şunları kaydetti:

"Kolombiya'daki tarihi zaferinden dolayı Abelardo de la Espriella'yı içtenlikle tebrik ediyorum. Kolombiyalılar bugün ekonomik özgürlük, refah ve güvenlikten yana tercihte bulunarak organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı net bir mesaj verdi. Özgürlük Latin Amerika'da ilerlemeye devam ediyor. Artık bunun geri dönüşü yok. Yaşasın özgürlük."

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı açıklanmıştı.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,91'i açıldı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella yüzde 49,65, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70 oy aldı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Arjantin, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milei'den Espriella'ya Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta sokak köpeği dehşeti: 3 kadın evlerinin önünde kabusu yaşadı Şırnak'ta sokak köpeği dehşeti: 3 kadın evlerinin önünde kabusu yaşadı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Hakkari’ye Dev Yatırım: Yeniköprü Tüneli ve Yollar Açıldı Hakkari'ye Dev Yatırım: Yeniköprü Tüneli ve Yollar Açıldı
Bebek arabasına ağaçtan yılan düştü Bebek arabasına ağaçtan yılan düştü
Beyoğlu’nda 24 saatlik eylem yasağı Beyoğlu'nda 24 saatlik eylem yasağı
Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti O anlar kamerada Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti! O anlar kamerada

03:15
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
00:29
CHP İzmir’de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı
CHP İzmir'de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı
00:01
Belçika ve İran birbirine üstünlük kuramadı
Belçika ve İran birbirine üstünlük kuramadı
22:51
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’den net yanıt
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den net yanıt
22:41
Cengiz Ünder’e sevindirici haber
Cengiz Ünder'e sevindirici haber
21:53
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 03:48:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Milei'den Espriella'ya Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.