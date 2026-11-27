Türkiye'nin çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla imzaladığı milletlerarası anlaşmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasında "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın onaylanmasına karar verildi.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Palau Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan Hava Hizmetleri Anlaşması da onaylandı.

Türkiye ile Cezayir arasında sınır aşan organize suçlarla mücadele alanında imzalanan işbirliği anlaşması da Resmi Gazete'de yer aldı. Anlaşma kapsamında taraflar, sınır aşan organize suçlarla mücadele alanında işbirliğini ilerletmeyi, teşvik etmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti hükümeti arasında bitki karantinası alanında imzalanan mutabakat zaptının onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.

Türkiye ile Şili arasında Antarktika'da işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı ile buna ilişkin notaların onaylanması da kararlaştırıldı. Mutabakat zaptıyla tarafların, kendi ulusal mevzuatları ve uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde Antarktika ilişkileri alanında eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde işbirliğini geliştirmesi, teşvik etmesi ve güçlendirmesi amaçlanıyor.

Resmi Gazete'de ayrıca Türkiye ile Bangladeş arasında kültürel varlıkların korunması alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının onaylanmasına dair karar da yer aldı.

Türkiye ile Gambiya arasında enerji alanında imzalanan mutabakat zaptının onaylanmasına ilişkin karar kapsamında ise taraflar arasında enerji alanında iyi niyet çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi ile teknik bilgi, tavsiye, beceri ve uzmanlık paylaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) arasında yürütülen Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesi'ne ilişkin ek finansman anlaşması ile finansman anlaşmasına dair tadilat mektubunun onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öte yandan, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü programlarının karşılıklı tanınmasına ilişkin AB-Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesinin 16 Temmuz 2026 tarihli ve 1/2026 sayılı kararının onaylanmasına karar verildi.

Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 18 Ocak 2008'de imzalanan ve 3 Mart 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'yla onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması" hükümlerinin, Karadağ'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları bakımından uygulanmasının durdurulmasına karar verildi.