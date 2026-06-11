Milli Deniz Sistemleri Tatbikatta Başarıyla Kullanıldı

Rukiye Alaca:

vay be çok hoş olmuş ha kötü ekonomide çalışanlar için bu haberi okumak biraz zorlayıcı ama yine de gurur verici bir şey doğru söylemek gerekirse milli imkanlarla böyle başarılar elde etmek çok iyi ayrıca bu da istihdam demek demek ki işler yolunda gidiyor