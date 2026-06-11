Milli Deniz Sistemleri Tatbikatta Başarıyla Kullanıldı - Son Dakika
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Milli Deniz Sistemleri Tatbikatta Başarıyla Kullanıldı

11.06.2026 20:09
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Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nda milli deniz sistemleri ile başarılı atışlar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında geliştirilen milli deniz sistemleri, Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nda icra edilen atışlarda başarıyla kullanıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında, ATMACA gemisavar füzesi, HİSAR-D RF güdümlü mermisi ve AKYA harp torpidosuyla atışlar icra edildi.

Tatbikat kapsamında ATMACA gemisavar füzesiyle su üstü hedefine, HİSAR-D RF güdümlü mermisiyle hava hedefine ve AKYA harp torpidosuyla denizaltından belirlenen hedefe atış gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, tatbikatta icra edilen atışların, Türk savunma sanayisinin sahadaki kabiliyetlerini göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti. Görgün, şunları kaydetti:

"Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında icra edilen atışlar, savunma sanayi ekosistemimizin Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına verdiği güçlü karşılığın somut göstergelerinden biri olmuştur. Milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz sistemlerin sahada başarıyla görev yapması, Mavi Vatan'daki caydırıcılığımızı daha da güçlendirmektedir. Başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız olmak üzere projelerde emeği bulunan tüm kurumlarımızı, şirketlerimizi, mühendislerimizi ve sahadaki personelimizi tebrik ediyorum."

Tatbikat, milli savunma sanayi ürünlerinin farklı atış senaryolarında aynı harekat ortamında kullanılmasına imkan sağladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Deniz Sistemleri Tatbikatta Başarıyla Kullanıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Rukiye Alaca Rukiye Alaca:
    vay be çok hoş olmuş ha kötü ekonomide çalışanlar için bu haberi okumak biraz zorlayıcı ama yine de gurur verici bir şey doğru söylemek gerekirse milli imkanlarla böyle başarılar elde etmek çok iyi ayrıca bu da istihdam demek demek ki işler yolunda gidiyor 0 0 Yanıtla
  • Hilal Sadık Hilal Sadık:
    insanlar bunu görüp ders alması lazım ama almıyo maalesef 0 0 Yanıtla
  • Gamze Colomo Gamze Colomo:
    güzel bir gelişme tabi ama böyle tatbikatlara bakıp birde gerçek durumda ne kadar başarılı olur diye düşünmek lazım yine de iyidir bu tür adımlar 0 0 Yanıtla
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