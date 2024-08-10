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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine ziyarette bulundu.

Yılmaz, Belediye Başkanlığı makamında Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile görüştü.

Tekin, AA muhabirine, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ı İlçe Kaymakamı Kahraman ve İl Milli Eğitim Müdürü Akyol ile misafir etmekten onur duyduklarını söyledi.

Bakanlığın ilçeye yaptığı yatırımlarda Yılmaz'ın büyük emeklerinin olduğunu belirten Tekin, "Ziyareti süresince ilçemizin ihtiyacı olan Milli Eğitim projelerimizi kendisiyle paylaştık. Birbirinden değerli fikirlerinden, desteklerinden ve ziyaretlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.