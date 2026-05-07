Milli Eğitim Bakanı Tekin, Antalya\'daki "Robot Yarışması"nda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an itibarıyla Türkiye'deki 100 ortaöğretim öğrencisinden 41'i mesleki ve teknik eğitim alıyor. Bu sene 100 ortaöğretim öğrencimizin 43'ü mesleki ve teknik eğitime kayıt yaptırdı. Bu bizim için oldukça önemli." dedi.

Tekin, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinesinde, TÜBİTAK ve TİKA işbirliği, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen "18'inci Uluslararası MEB Robot Yarışması" programında, Bakanlığın üzerinde durduğu en hassas konulardan birinin Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Mesleki ve teknik eğitimin iki perspektifle çok önemli olduğunu belirten Tekin, bu eğitimin, Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki önemli kırılma anlarından 28 Şubat'ın Türkiye'nin demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları perspektifi üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak açısından çok önem taşıdığını dile getirdi. Tekin, bu nedenle mesleki ve teknik eğitimi geliştirecek, güçlendirecek her adımın, Türkiye'de demokraside açılan bu yaraları onaracak adımlar olduğunu vurguladı.

İkinci olarak, gençlerin yeteneklerinin gelişmesinin, o ülkenin ekonomik anlamda geliştiğini gösterdiğini anlatan Tekin, bu açıdan da öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi için yoğun çaba içerisinde olduklarını kaydetti.

Tekin, 2010'dan itibaren Türkiye'de bu iki perspektifle çok önemli adımlar atıldığını belirterek, meslek liselerinin önündeki katsayı engelinin, meslek lisesi öğrencilerinin gelecek endişesine sebebiyet veren antidemokratik adımların ortadan kaldırıldığını söyledi.

Mesleki ve teknik eğitimin çağın gerektirdiği becerilere göre yeniden dizayn edilmesi için bu konuyu masaya yatırdıklarını anlatan Tekin, birçok okulda, birçok ilde işlevsiz hale gelen alanların kapatılarak, yerine çağın ihtiyaçlarına göre yeni alanların getirildiğini ifade etti.

Tekin, 2014'teki proje okul formatıyla mesleki ve teknik eğitimi sektör temsilcilerine açtıklarını dile getirerek, "Mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızda müfredatı belirlemeyi, paydaş olarak seçtiğimiz iş dünyasının temsilcisi meslek örgütlerinin temsilcileriyle yapmaya başladık." diye konuştu.

"Staj programlarına ilişkin çok ciddi adım attık"

Bakan Tekin, çocukların teorik eğitim alırken pratik eğitimlerini yapacağı staj programlarına ilişkin çok ciddi adım attıklarının altını çizdi.

Önce atölye laboratuvarlarını organize ettiklerini, bu sayede çocukların steril ortamda atölye ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirdiğini söyleyen Tekin, iş yerleriyle yapılan protokoller çerçevesinde çocuklara asgari ücretin yüzde 30 ve yüzde 50 nispetinde cep harçlığı uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Protokol imzalanan işletmelerde aranan temel kriterin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bütün tedbirlerin alınması olduğunu vurgulayan Tekin, "Mesleki ve teknik eğitim konusunda yeniden 28 Şubat'tan önceki duruma gelmeye başladık. Şu an itibarıyla Türkiye'deki 100 ortaöğretim öğrencisinden 41'i mesleki ve teknik eğitim alıyor. Bu sene 100 ortaöğretim öğrencimizin 43'ü mesleki ve teknik eğitime kayıt yaptırdı. Bu bizim için oldukça önemli." dedi.

Bakan Tekin, 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin yayımlandığını hatırlatarak, sahada karşılaşılan yeni sorunların çözümünü politika belgesine eklediklerini söyledi.

Şu an dünyada temel problemlerden birinin, çocukların insani hasletlerine yapılan vurgunun azlığı olduğunu aktaran Tekin, iyi insan olmayı, barışı, insan haklarını, adaleti, merhameti önceleyen çocuklar yetiştirmek amacıyla 2024 politika belgesinde bu konuya ayrıca yer verdiklerini dile getirdi.

Bakanlığın en yoğun katılımla yaptığı etkinliklerden birinin bu robot yarışması olduğunu belirten Tekin, "18'incisini düzenliyoruz ve bu yıl 23 ülkeden aramızda yarışmacı arkadaşlarımız, gençlerimiz var. 81 ilimizden on binlerce arkadaşımız bu yarışmaya katılmak için buralardalar. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yeşil Vatan Mavi Gelecek' teması çok önemli"

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz ise Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda gençlerin ortaya koyduğu her çalışmanın, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve heyecanını yansıttığını söyledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de Türkiye'nin geleceği için "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Dijital ve bilişim çağındayız, kartlar yeniden dağılıyor ve yeni dağıtılan kartlarda elimizde çok güzel kozlar var. O kozların en önemlisi de işte bu salonu dolduran genç, çalışkan, özel nüfusumuzdur." diye konuştu.

Daha sonra Bakan Tekin ve protokol üyeleri, saha içi yarışma pistleri ve alanda kurulan stantları gezdi. Programda öğrenciler, Bakan Tekin ile sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, TÜBİTAK, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri, yurt içi ve dışından öğrenciler ile eğitimciler katıldı.