Bakan Tekin, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Kapsamında Malatya'da Okul Ziyaretinde Bulundu

07.01.2026 15:00  Güncelleme: 16:39
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Malatya'da çeşitli etkinliklere katıldı. Ziyaretinde engelli öğrencilerle bir araya gelen Tekin, farklılıkların bir zenginlik olduğunu vurgulayarak, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara eşit imkanlar sunacaklarını açıkladı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "7–14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında Malatya programı çerçevesinde Battalgazi Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Tekin, "Biz, çocuklarımız arasında ve gençlerimiz arasında yaratılıştan kaynaklanan bütün bu farklılıkları bir zenginlik ve farklılık olarak görüyoruz" dedi.

Okulda engelli öğrenciler tarafından karşılanan Bakan Tekin, görme engelli bir öğrenciyle birlikte gözleri kapalı şekilde beyaz bastonla yürüyerek farkındalık çalışmasına katıldı. Ziyarette Bakan Tekin'e Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile AK Parti il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

"Özel günlerin yılın geri kalanında unutulmasına eleştirel yaklaşıyorum"

Öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikleri izleyen Bakan Tekin, daha sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Benim başından beri muhalif olduğum konulardan bir tanesi bu özel gün diye tanımladığımız günlerin özel kişi olarak tanımladığımız kişilere hatırladığımız yegane günler olarak kutlanılması, anlatılması; sonrasında ise sanki yılın geriye kalan 164 günü bu konuların ihmal edilmesi gibi bir durum söz konusu. Bir günün tanımlanması ve o gün dışında bu tür hassasiyetlerin unutulması meselesine ben biraz eleştirel yaklaşıyorum. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı olarak bizler, bu anlamdaki hassasiyetlerimizi ve sorumluluklarımızı sürekli yerine getirmek arzusundayız."

"Farklılıkları eksiklik değil, zenginlik olarak görüyoruz"

Farklılıkları eksiklik olarak görmediklerini ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Biz, çocuklarımız arasında ve gençlerimiz arasında yaratılıştan kaynaklanan bütün bu farklılıkları -biraz önce çocuklarımızdan bir tanesi de ifade etti- bir zenginlik ve farklılık olarak görüyoruz, bir eksiklik olarak kabul etmiyoruz. Bu yaklaşım hem inancımızda hem de kültürümüzde vardır. Zaten insan olmanın gereği de budur."

"Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara eşit imkan sunmaya çalışıyoruz"

Bütün çocuklara fırsat eşitliğinden yararlanabilecekleri eşit hizmet sunma çabası içerisinde bulunduklarını belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hassasiyetle Milli Eğitim Bakanlığı olarak, özel eğitime ihtiyacı duyan bütün çocuklarımıza fırsat eşitliğinden yararlanabilecekleri eşit imkanları sunmak için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda hem özel eğitim uygulama okullarımız bulunmaktadır hem de kaynaştırma eğitimi yoluyla tüm okullarımızda bu tür eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz.

İhtiyaç duyan çocuklarımıza, evde ya da hastanede eğitim-öğretim sürecinden ayrı kalmamaları için gerekli destekleri vermeye gayret ediyoruz. Özel rehabilitasyon merkezlerinde bu eğitimi alan çocuklara da kamusal destekler sağlamaya çalışıyoruz. İmkanlarımızı en üst düzeye çıkarmak için çaba sarf ediyoruz."

"Toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içindeyiz"

Toplumun farklı kesimlerinden destek aldıklarını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Bütün bunları yaparken hem bir Müslüman olmanın hem de bir insan olmanın gerektirdiği hassasiyetle hareket ediyoruz. Toplumun farklı kesimlerinden de bu anlamda destekler alıyoruz. Bu iş birliklerini birlikte yürütüyoruz. İş dünyasından yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere ve akademisyenlere kadar pek çok paydaşımız, yapmamız gereken çalışmalar konusunda bize destek oluyor. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum.

Bugün de Malatya ziyaretimiz kapsamında burada çocuklarımızı ziyaret ettik. Okulumuzun herhangi bir eksiği ya da ihtiyacı olup olmadığını arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve Bakanımızla birlikte buradayız. Çocuklarımıza kendi çocukları gibi yaklaşan öğretmenlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Bakan Tekin, programın ardından Malatya Valiliği'ni ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

