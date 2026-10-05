Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hakkari\'deki tarihi medresede gençlerle şarkı söyledi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hakkari'deki tarihi medresede gençlerle şarkı söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Tekin, tarihi Meydan Medresesi'nde gençlerle buluşarak şarkılara eşlik etti. Geceyi Hakkari'de geçirecek Tekin, yarın Şemdinli ve Yüksekova'daki programlara katılacak.
BAKAN TEKİN, TARİHİ MEDRESEDE GENÇLERLE BULUŞTU
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valilik ziyareti ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Tekin, daha sonra Biçer Mahallesi'nde bulunan tarihi Meydan Medresesi'nde gençlerle buluştu. Tekin, söylenen şarkılara eşlik etti. Geceyi Hakkari'de geçirecek olan Bakan Tekin, yarın Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki programlara katılacak.
Kaynak: DHA
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