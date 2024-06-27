Milli Eğitim Bakanı Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programlarına Katılan Öğretmenleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programlarına Katılan Öğretmenleri Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programlarına Katılan Öğretmenleri Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Keçiören Kocatepe İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, yaz dönemi mesleki çalışma programına katılan öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, öğretmenlerin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı ve tüm öğretmenlere sağlıklı ve huzurlu bir tatil diledi. Öğretmenler ise Bakanlığın hayata geçirdiği projelerden memnuniyetlerini belirtti ve yeni müfredatla ilgili incelemeler yaparak raporlarını Bakanlığa ileteceklerini söyledi.

27.06.2024 12:37
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz dönemi mesleki çalışma programlarına katılan öğretmenleri ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tekin, Keçiören Kocatepe İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, yarın sona erecek yaz dönemi mesleki çalışma programına katılan öğretmenlerle bir araya geldi.

Okula gelişinde öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bakanlık olarak tüm imkanlarıyla öğretmenlerin yanında olmayı sürdüreceklerini dile getiren Tekin, mesleki çalışma döneminin sona ereceği 28 Haziran'dan sonra yaz tatiline girecek tüm öğretmenlerin sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmelerini diledi.

Öğretmenler de öğretmen-veli görüşmesini randevuya bağlayan sistem, yeni müfredat değişikliği, Öğretmenlik Meslek Kanunu başta olmak üzere Bakanlığın hayata geçirdiği projelerden memnuniyetlerini belirtti.

Eğitim öğretim konusunda görüş, öneri ve beklentilerini paylaşan öğretmenler, ziyaretinden dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Öğretmenler, yüz yüze gerçekleştirilen mesleki çalışma programında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla ilgili incelemeler yaparak raporlarını Bakanlığa gönderecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programlarına Katılan Öğretmenleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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