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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayramı baba ocağında geçiriyor

ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kurban bayramını baba ocağı Uzundere'de geçiriyor. Bakan Tekin. ilçede yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Tekin, Uzundere ilçesinde sürdürülen yol çalışmaları hakkında kapsamlı bir brifing aldı. Yol yapım ekipleri ile görüşerek projelerin ilerleyişi ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi edinen Tekin, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için gerekli talimatları verdi. İncelemeler sırasında yaptığı açıklamada, altyapı projelerinin bölgenin kalkınması için büyük önem taşıdığını vurguladı ve projelerin en kısa sürede tamamlanması için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Baba Ocağı Gölbaşı'nda bayramı karşıladı

Yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerini tamamlayan Bakan Tekin, baba ocağı olan Gölbaşı'ndaki evine geçti. Burada ailesi ve akrabaları ile bir araya gelerek hasret giderdi. Bakan Tekin, bayram namazını da Gölbaşı Camii'nde kıldı. Namazın ardından cami cemaati ve hemşehrileri ile bayramlaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in memleketine yaptığı ziyaret, hemşehrileri tarafından memnuniyetle karşılandı ve bayram coşkusunu artırdı.